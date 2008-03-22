Пользовательского поиска
Вторник, 10.11.2020, 12:15
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Руководства | Регистрация | Вход
Меню Проекта
Категории каталога
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Мы Рекомендуем:
Мнение Общественности
Полезен ли ресурс?
1. Да! Он мне помог
2. Ну, кое что я отсюда взял..
3. Ни Какой пользы
4. Я всё это уже давно знаю и использую.
5. Я профессионал, и не нуждаюсь в этой инфе.
Результаты | Архив опросов
Всего ответов: 3193
Статистика
Всего на Сайте: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0
GreenFlash
Главная » Статьи » Основные Инструкции » Загрузчик на флешке
Установка Загрузчика GRUB4DOS

Установка Grub4DOS
 

 

Подробное руководство по загрузчику Grub4DOS на Русском языке можно почитать здесь


Установка загрузчика на флешку это первое, что нужно сделать для того чтобы использовать все её возможности. Следуйте инструкциям, это легче чем кажется.

В этой статье описаны 3 варианта:

Установка из Windows - Самый простой и быстрый способ.

Установка загрузчика на флешку из DOS - Им можно воспользоваться если не вышло с первым способом.

Установка загрузчика с Флешки (на HDD или Флешку) - Читайте если возникнет такая необходимость.

Загрузчик Grub4DOS это постоянно совершенствующийся, многофункциональный инструмент, который подойдёт не только для флешки, проще говоря, он может грузить, что угодно и откуда угодно.

 

 

 

Установка из Windows.
 
 
 
Меню, которое вы увидите после установки загрузчика, загрузившись с флешки


1. Перед началом операции флешку рекомендуется отформатировать программой HPUSBFW (369Кб), предварительно сохранив с неё всё необходимое (если есть)

2. Скачиваем этот файл: Grub4DoS_GUI (845 Kb)
(русифицированный вариант загрузчика Grub4Dos от dedja для продвинутых)

3. Запускаем его. После запуска выбираем (кнопкой Обзор) цель, то есть то устройство на которое будем устанавливать Загрузчик.
Это либо Жёсткий диск, либо Флешка.

Если собираемся ставить на Флешку, значит выбираем корень флешки Х:\
(Х - Буква вашей флешки)

Если собираемся ставить на Жёсткий диск, значит выбираем корень диска C:\ (или на какой вы хотите, главное чтоб был "Активным")


Этот инсталлятор сделан для ускорения установки загрузчика, просто следуйте инструкциям и установка не займёт и минуты.
 
4. Нажимаем кнопку "Извлечь". После этого программа Grub4Dos Installer 1.1 установится к вам в C:\Program Files и выбросит ярлык на Рабочий Стол. Одновременно с этим на выбранный вами носитель распакуются файлы загрузчика (Папка - Boot; Файлы - grldr, Menu.lst) и откроется окно программы Grub4Dos Installer 1.1.

5. В окне программы Grub4Dos Installer 1.1, в самой верхней строчке (выпадающем меню), выбираем цель для установки загрузчика
(HDD или Флешка) Больше ничего выбирать не надо.



Grub4Dos Installer - Программа установки Grub4DOS в среде Windows
Корректно работает под ХР
 
6. Нажимаем кнопку Install.

7.Если всё успешно, то вы увидите окно консоли с предложением нажать Enter, Нажимаем Enter.

 


Исчезнет после нажатия Enter

Установка загрузчика отснята на видео. Вы можете убедиться, насколько это простая операция.


 
Предостережение! Если вы собрались установить Загрузчик на свой Жёсткий диск, вам желательно сначала получить опыт работы с Загрузчиком GRUB4DOS, знать как редактируется файл Menu.lst и.т.д.. Почитать об этом можно здесь и здесь.
В конфигурационном файле Menu.lst по умолчанию прописаны пункты меню для загрузки с первого раздела, первого жёсткого диска, если ваша ОС установлена в другом месте, и вы установите Загрузчик по этой инструкции не зная как загрузить ОС из другого раздела - вы сталкнётесь с трудностями.
Так что если вы не уверены, не стоит первым делом устанавливать GRUB4DOS на жёсткий диск.
Если вы опытный пользователь и установили Загрузчик на жёсткий диск, прочитайте эту статью, про то как установить пароль на пункты меню загрузки, на домашнем или рабочем компьютере такая возможность может оказаться полезной.

 
 
Установка Загрузчика на флешку под DOS
 
 
1. Для этого процесса нам понадобятся Эти Файлы (1776 Kb)
Это сам Загрузчик Grub4Dos и всё необходимое для его установки. Скачиваем, распаковываем архив.

2. Вставляем флешку.

3. Из папки Grub4Dos-DOSInstall запускаем программу HPUSBFW.EXE

4. Делаем настройки как на рисунке. Если у вас флешка меньше чем 2Гб -
Во втором окошке выбираем FAT, если больше чем 2Гб - Выбираем FAT 32.
 


HPUSBFW - Программа доя форматирования флешек в FAT и NTFS

 

 

 

5. Нажимаем помеченную кнопку и выбираем из проводника
папку \Grub4Dos-DOSInstall\Dos.

6. Нажимаем кнопку Start.
Внимание! после этого начнётся форматирование флешки, вся не сохранённая с неё информация будет потеряна!

7. Запускаем самораспаковывающийся архив Grub4Dos-DOSInstall.exe, выбираем кнопкой Обзор флешку, распаковываем архив кнопкой Извлечь:
 
 
Этот архив содержит инструкцию и необходимые файлы
 
(Вся эта инструкция есть в комментарии к архиву)

8. Перезагружаем компьютер, входим в настройки BIOS и назначаем загрузку с флешки.

9. Загрузившись с флешки, вы увидите Volkov Commander.

Нажмите F-2, откроется меню, выбор в котором будет состоять из двух пунктов
 
 
VC с открытым меню (F-2)

10. Пункт Install Grub4Dos открывает меню выбора цели, т.е диска на каторый будем устанавливать Загрузчик:
 


Меню выбора цели установки

Как видно из названий опций, можно установить Загрузчик на первый, второй или третий физический диск, или на флоппи диск.

Если флешка определилась как диск C:\ как показано на фото (стрелочкой):
 
 
Выбор цели для установки

Значит чтобы установить на неё Загрузчик нужно использовать
опцию Install to first HDD (Disk-0) (это тоже показано на картинке)

Нажав на эту опцию мы установим загрузчик на флешку, чтобы проверить удалась ли эта операция, нажмите Ctrl+O и вы должны увидеть следующее:
 
 
Главное разглядеть слово Success (Успех, по-человечески)

11. Теперь нужно удалить все файлы кроме каталога /Boot, и файлов - grldr, menu.lst.

12. Установка Grub4Dos завершена, можно приступать к следующим действиям.



Есть альтернативный способ установки Загрузчика из ДОС

Вместо пункта (8), запускаем программу WinSetupFromUSB, в окне программы ставим галочку рядом с опцией "Test in QEMU", нажимаем старт.

После этого загрузка с флешки происходит в оконном режиме и останется только выполнить пункты (9, 10, 11)
Этот способ более безопасен.


Дополнение

Зачем нужен Пункт List All Disk Drives (HDD)
 


Меню пользователя при нажатии F-2 (выбран 2й пункт)

Пункт List All Disk Drives (HDD) запускает программу MBRWIZD, которая отображает порядок дисков в системе.

После выбора этого пункта, нужно нажать сочетание клавиш Ctrl+O, чтобы посмотреть результаты , это скроет панели Volkov Commander
и покажет таблицу с порядком дисков:
 
 
Пример того как выглядят 3 диска

Из данных в таблице можно увидеть нумерацию дисков в системе и решить на какой из них ставить Загрузчик.
Эта опция была добавлена для того, чтобы иметь более подробные сведения о том куда ещё может быть установлен загрузчик.

Возможно вы захотите установить данным способом (из ДОС) загрузчик не на флешку а на жёсткий диск или ваша флешка почему то не определилась
как C:\, тогда с помощью пункта List All Disk Drives (HDD) вы вычислите его (её) номер и запустите соответствующую этому диску опцию
из Пункта Install Grub4Dos, но при этом не забудьте скопировать на выбранный диск файлы grldr и menu.lst

 
Установка Загрузчика Grub4Dos с флешки

Примечание: Этот способ рекомендован для опытных пользователей.
Если вы видите эту статью в первый раз - можете не читать эту инструкцию.

Допустим, у вас уже есть готовая Мультизагрузочная флешка, вы знаете основы работы Загрузчика Grub4Dos и вам понадобилось установить
Загрузчик на какое либо устройство.
Сделать это можно прямо с флешки, не используя не Windows, не Linux,
а старый надёжный DOS.

Для этого вам понадобится специальный образ дискеты DOS_G4D_Install.VFD, содержащий всё необходимое для установки.

Поместите его на флешку, например, в папку \Boot\DOS

В конфигурационном файле добавьте пункт:

title DOS+Grub4Dos-Install
find --set-root /grldr
kernel /Boot/memdisk.gz
initrd /Boot/Dos/DOS_G4D_Install.vfd

При запуске этого пункта, установка загрузчика будет выполняться по вышеописанной инструкции Установка Загрузчика на флешку под DOS,
НО!, не стоит торопиться.
Сначала (нажав F-2) вы должны воспользоваться пунктом
List All Disk Drives (HDD), чтобы определить порядковый номер того устройства, на которое вы решили установить Загрузчик.

И только после этого, через пункт Install Grub4Dos выбрать это устройство и установить Загрузчик:
 
 
Выбор немного расширен, по сравнению с предыдущим способом.

После успешной установки Загрузчика, скопируйте файлы grldr и menu.lst из А:\ на диск, куда вы установили Загрузчик.

 
Сразу после установки загрузчика можно подобрать, поставить и изменить. фоновую картинку, чтоб не наблюдать белые буквы на чёрном фоне.

Grub4Dos поддерживает и GfxBoot темы, читайте об этом в статье Изготовление GfxBoot темы
 
Так же читайте о других способах установки загрузчика от авторов:
 
Категория: Загрузчик на флешке | Добавил: time4life (04.03.2008)
Просмотров: 342669 | Комментарии: 71 | Рейтинг: 4.7/19
Всего комментариев: 711 2 3 »
avatar
0 Спам
1 piton2k • 23:46, 22.03.2008 [Материал]
Было бы все замечательно - но не дает прав для записи - пишет что нелзя ничего записать=( Может быть дело в мбр?
avatar
0 Спам
2 time4life • 09:15, 23.03.2008 [Материал]
Проверьте в BIOS опцию Virus Detection(или что то вроде этого), если она включена, то запись в загрузочные сектора запрещена.
avatar
0 Спам
3 deaxo • 17:29, 06.04.2008 [Материал]
Вот способ проще:
0. Форматируем флешку под FAT16|FAT16X(LBA)|FAT32|NTFS
1. С помощью программы PeToUSB|HPUSBFW добавляем загрузчик NT на флеху.
1.a С помощью bootsect.exe(Boot Sector Manipulation Tool) добавляем загрузчик NT - этот способ более приемлем, т.к. может быть выполнен из скрипта.
2. В корень флешки скопировать NTLDR из WinXP|Win2k|win2k3, для удобства его можно сделать скрытым.
2. В корне флешки создаем фйлик boot.ini(хотя с помощью hex-редактора можно в NTLDR можно поненять его имя) с содержимым:

  • [boot loader]
  • timeout=0
  • default=C:\GRLDR
  • [operating systems]
  • C:\GRLDR

3. копируем GRLDR в C:\GRLDR
4. Дальнейшие действия совпадают более или менее с ниже описанными.

Этот способ НЕ лучше вышеописанного, а просто другой - его можно свободно использовать прячо в win* для скприпта.

avatar
0 Спам
4 deaxo • 17:31, 06.04.2008 [Материал]
Млин, а как редактировать предыдущую СВОю месагу?
avatar
0 Спам
5 time4life • 17:36, 06.04.2008 [Материал]
Deaxo Спаибо за публикацию альтернативного метода установки загрузчика.
Возможность редактировать коментарии будет добавлена чуть позже.
avatar
0 Спам
6 deaxo • 00:32, 07.04.2008 [Материал]
Раз нельзя редактировать - тогда дополню:
я не совсем верно указал пункт 3. "3. копируем GRLDR в %YOUR_FLASH_DRICE_LETTER%:\GRLDR"

И еще.
Есть еще два способа установки загрузчика GRUB.
1. Сделать раздел активным и в mbr записать nt - загрузчик, а grldr переименовать в ntldr. Мне этот способ по многим причинам не нравится.
2. Напрямую записать в mbr лобого устройва, будь то флешка или CF или USB-HDD код загрузчика - это я не могу пока сделать скриптом, хотя если в этом будет необходимость, то напишу под win32 программку.

avatar
0 Спам
7 Sweemyn • 01:25, 25.04.2008 [Материал]
У меня флешка на 8Гб. Делаю все по инструкции, но все рано не загружается. Хотя пытается. Пытался Сделать тоже самое с SD через кардридер, а потом копировал прогой FlashBoot, так он ругается что диск не системный. Как добавить загрузчик NT PeToUSB|HPUSBFW? PeToUSB требует файлы BartPE/WinPE, a HPUSBFW добавляет файлы msdos.sys command.com io.sys, но флешка все равно не заргужается, с/без добавлением остальных файлов. Первый способ Deaxo не помог, остальные делать не умею. Два дня сижу мучаюсь над флешкой! Все способы перепробовал!
avatar
0 Спам
8 time4life • 08:03, 25.04.2008 [Материал]
Попробуйте в таком случае начать со статьи про установку ХР с флешки. Там выложен инсталлятор, который прописывает на флешку NTLDR
avatar
0 Спам
9 m_sergey • 02:51, 26.04.2008 [Материал]
Не могу поставить.Флеш определяется как диск А, а не как диск С. Что делать? cry
avatar
0 Спам
10 time4life • 08:19, 26.04.2008 [Материал]
Загляните на форум там есть ТЕМА по этому вопросу.
avatar
0 Спам
11 Denver-22 • 09:05, 09.05.2008 [Материал]
по п.12: удалить только файлы или папки sys, syswin98, vc тоже?
Странно: на одном компе загрузка прошла, на другом - boot error
avatar
0 Спам
12 GremliN • 13:05, 10.05.2008 [Материал]
значит начнемс...
есть флешка Transcend JetFlash TS4GJFV30 делал все по инструкции на стадии загрузки с флеш для установки GRAB черный экран и белая полоска в верхнем левом углу и дальше дело не идет (( задело меня это потому что раньше с флешки грузился и было все ок, использовал сборочку товарища 37com с торрентс.ру
решение проблемы: Загрузился под досом с помошью диска CD Reanimator EE 16.05.10.03.2007, запустил с диска "А" command.com выполнил команду "sys.com c:" , запустил install.bat и все заработало
avatar
0 Спам
13 Akelarus • 02:37, 11.05.2008 [Материал]
попробовал утилитой hpusbfw что взял здесь - флешка не грузится на физическом компе (только в qemu), взял с сайта lexapass (hiren по-русски) hpusfw_special, форматнул ей и загрузилась флешка
avatar
0 Спам
14 oxotnic • 17:54, 23.06.2008 [Материал]
Превед!
дайте ссылку на grub и доп. проги ,по старой ссылке
кач ток hdtune.
avatar
0 Спам
15 alex64 • 18:54, 06.10.2008 [Материал]
пробую установить Grub не получается выдает ошибку
There are no valid DOS system files at the specified location...
что делать в такой ситуации
avatar
1 Спам
16 -=FORWARD=- • 23:06, 08.10.2008 [Материал]
Ребята, что-то тут не так. Зачем автоинсталятор?....
- потом нужно чтобы флешка была диском с:...
---
Помоему, груб самый класс ставить из линукса!
bootlace.com по линухом тоже отлично работает
Это было РАС
а вот и ДВА - почему бы тот кто сделал себезагрузочную "Плешку" просто не создал бы
ОБРАЗ какой-нить прогой типа акр0нис@, или госта или вообще чем угодно... всёравно если флешку форматировать ... - щас тему создам и скину туда обрас со своей флешки!...
avatar
-1 Спам
17 senior_root • 23:59, 07.11.2008 [Материал]
Доброго времени суток!

Поправте ссылки:
2. Скачиваем этот файл: GRUB4DOS_GUI (336Кб) -- 404!

avatar
2 Спам
18 Sh1td0wn • 21:28, 13.11.2008 [Материал]
а можно поставить grub4dos на флешку без этой проктологии, используя только подручные средства и bootlace.com ?
__
кстати, что за утилита grubinst на скриншоте?
__
ой, чёто я туплю, надо было почитать Grub4Dos manual, кстати мануал отличный
avatar
-1 Спам
19 E0 • 00:09, 20.11.2008 [Материал]
Комрады, есть вопрос. Вроде это не совсем оффтоп.
В чем разница между SD картой в ридере и USB-Flash?
Я сделал загрузочный стик из microSD в usb-ридере. Десктоп грузится нормально, а ноутбук не хочет ни в какую. В тоже время, с обычного USB-стика ноут грузится нормально. В чем подвох?
avatar
-1 Спам
20 lejon_klp • 09:14, 25.11.2008 [Материал]
wink Статья понравилась буду эксперементировать, а потом напишу, что получилось
1-20 21-40 41-54
Войдите:
avatar
Copyright GreenFlash © 2020
Рейтинг@Mail.ru