Установка Загрузчика GRUB4DOS

(Вся эта инструкция есть в комментарии к архиву)
8. Перезагружаем компьютер, входим в настройки BIOS
и назначаем загрузку с флешки.
9. Загрузившись с флешки, вы увидите Volkov Commander
.
Нажмите F-2
, откроется меню, выбор в котором будет состоять из двух пунктов
VC с открытым меню (F-2)
10. Пункт Install Grub4Dos
открывает меню выбора цели, т.е диска на каторый будем устанавливать Загрузчик:
Меню выбора цели установки
Как видно из названий опций, можно установить Загрузчик на первый, второй или третий физический диск, или на флоппи диск.
Если флешка определилась как диск C:\
как показано на фото (стрелочкой):
Выбор цели для установки
Значит чтобы установить на неё Загрузчик нужно использовать
опцию Install to first HDD (Disk-0)
(это тоже показано на картинке)
Нажав на эту опцию мы установим загрузчик на флешку, чтобы проверить удалась ли эта операция, нажмите Ctrl+O
и вы должны увидеть следующее:
Главное разглядеть слово Success (Успех, по-человечески)
11. Теперь нужно удалить все файлы кроме каталога /Boot
, и файлов - grldr
, menu.lst
.
12. Установка Grub4Dos завершена, можно приступать к следующим действиям.
Есть альтернативный способ установки Загрузчика из ДОС
Вместо пункта (8), запускаем программу WinSetupFromUSB
, в окне программы ставим галочку рядом с опцией "Test in QEMU"
, нажимаем старт.
После этого загрузка с флешки происходит в оконном режиме и останется только выполнить пункты (9, 10, 11)
Этот способ более безопасен.
Дополнение
Зачем нужен Пункт List All Disk Drives (HDD)
Меню пользователя при нажатии F-2 (выбран 2й пункт)
Пункт List All Disk Drives (HDD)
запускает программу MBRWIZD
, которая отображает порядок дисков в системе.
После выбора этого пункта, нужно нажать сочетание клавиш Ctrl+O
, чтобы посмотреть результаты , это скроет панели Volkov Commander
и покажет таблицу с порядком дисков:
Пример того как выглядят 3 диска
Из данных в таблице можно увидеть нумерацию дисков в системе и решить на какой из них ставить Загрузчик.
Эта опция была добавлена для того, чтобы иметь более подробные сведения о том куда ещё может быть установлен загрузчик.
Возможно вы захотите установить данным способом (из ДОС) загрузчик не на флешку а на жёсткий диск или ваша флешка почему то не определилась
как C:\
, тогда с помощью пункта List All Disk Drives (HDD)
вы вычислите его (её) номер и запустите соответствующую этому диску опцию
из Пункта Install Grub4Dos
, но при этом не забудьте скопировать на выбранный диск файлы grldr
и menu.lst
Установка Загрузчика Grub4Dos с флешки
Примечание: Этот способ рекомендован для опытных пользователей.
Если вы видите эту статью в первый раз - можете не читать эту инструкцию.
Допустим, у вас уже есть готовая Мультизагрузочная флешка, вы знаете основы работы Загрузчика Grub4Dos и вам понадобилось установить
Загрузчик на какое либо устройство.
Сделать это можно прямо с флешки, не используя не Windows, не Linux,
а старый надёжный DOS.
Для этого вам понадобится специальный образ дискеты DOS_G4D_Install.VFD, содержащий всё необходимое для установки.
Поместите его на флешку, например, в папку \Boot\DOS
В конфигурационном файле добавьте пункт:
title DOS+Grub4Dos-Install
find --set-root /grldr
kernel /Boot/memdisk.gz
initrd /Boot/Dos/DOS_G4D_Install.vfd
При запуске этого пункта, установка загрузчика будет выполняться по вышеописанной инструкции Установка Загрузчика на флешку под DOS,
НО!, не стоит торопиться.
Сначала (нажав F-2) вы должны воспользоваться пунктом
List All Disk Drives (HDD), чтобы определить порядковый номер того устройства, на которое вы решили установить Загрузчик.
И только после этого, через пункт Install Grub4Dos выбрать это устройство и установить Загрузчик:
Выбор немного расширен, по сравнению с предыдущим способом.
После успешной установки Загрузчика, скопируйте файлы grldr и menu.lst из А:\ на диск, куда вы установили Загрузчик.
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